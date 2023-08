Birmanie: la junte prolonge l'état d'urgence, les élections reportées

01:31

Vidéo par : Ethan HAJJI

L'état d'urgence a été à nouveau prolongé lundi de six mois par la junte militaire au pouvoir en Birmanie, ce qui entraîne théoriquement un report des élections qui devaient se tenir en août prochain. Les Etats-Unis sont "profondément inquiets" du prolongement de l'état d'urgence en Birmanie et condamnent "la brutalité" de la junte militaire au pouvoir, a déclaré lundi le département d'Etat américain. Thibault Franceschet et Ethan Hajji, journalistes FRANCE 24, nous en disent plus.