Coup d'État au Niger : une solidarité des putschistes s'organise dans un contexte "explosif"

04:08 © france 24

Vidéo par : Karim YAHIAOUI Suivre

Six jours après le coup d'État, Ouagadougou et Bamako s’impliquent à leur tour dans la crise au Niger. Le Burkina Faso et le Mali avertissent : toute intervention militaire à Niamey serait je cite "une déclaration de guerre". Karim Yahiaoui, grand reporter FRANCE 24, nous en dit plus.