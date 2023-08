Evacuations des européens au Niger : quels sont les moyens déployés par la France ?

03:52 © france 24

La France se prépare mardi à commencer à évacuer dans la journée ses ressortissants et d'autres Européens au Niger, où un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum, tandis que le Burkina Faso et le Mali, pays voisins également dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention armée. Pour en savoir plus sur ces évacuations au Niger, FRANCE 24 reçoit Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la Transformation de l'OTAN.