Le Burkina et le Mali solidaires avec le Niger : "Plus une posture qu'autre chose"

Un front commun entre putschistes se dessine et s'affirme en Afrique de l'Ouest après le coup d'Etat survenu au Niger il y a six jours. Notre correspondant dans la région Serge Daniel nous en dit plus.