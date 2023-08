Niger : "ce coup d’Etat est un coup de tonnerre dans un ciel serein"

Six jours après le coup d’Etat mené par le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle nigérienne, les tensions entre Paris et Niamey ne faiblissent pas. Craignant pour ses ressortissants, la France a décidé de les évacuer ce mardi 1er août. On fait le point avec notre invité Amadou Barou Chekaraou, membre du bureau politique du PNDS (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme).