Niger : la France va évacuer ses ressortissants et des Européens

La France se prépare mardi à évacuer dans la journée ses ressortissants et des Européens du Niger, où un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum, tandis que le Burkina Faso et le Mali, voisins également dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention armée. Un premier avion a décollé de France à destination de Niamey mardi à la mi-journée, a indiqué une source informée de l'opération d'évacuation. C'est la première fois qu'une telle évacuation massive de Français a lieu dans le Sahel où d'autres coups d'Etat se sont produits au Mali et au Burkina Faso depuis 2020. Clovis Casali, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus devant le Quai d'Orsay à Paris.