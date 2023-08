Niger : la France va débuter les évacuations de ressortissants français et européens

01:39

Vidéo par : Antoine MARIOTTI

La France va évacuer à partir de ce mardi les ressortissants français et européens qui souhaitent quitter le Niger, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, après la prise de pouvoir mercredi dernier de la junte militaire dans le pays. Le renversement du président nigérien démocratiquement élu Mohamed Bazoum - qui marque le septième putsch militaire en moins de trois ans en Afrique centrale et de l'Ouest - a envoyé une onde de choc dans la région et suscité la réprobation de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Antoine Mariotti, journaliste FRANCE 24, nous fait le récit de ce qu'il s'est passé au Quai d'Orsay.