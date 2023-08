Niger : les Français vont être évacués, une opération organisée "dès aujourd'hui"

01:36

Vidéo par : Antoine MARIOTTI

Les ressortissants français au Niger "pourront être évacués par voie aérienne, et dans un laps de temps très court" a annoncé l'ambassade de France à Niamey. Une information confirmée par le ministère des Affaires étrangères, qui précise que ces évacuations commencent dès aujourd'hui et concernent aussi les ressortissants européens. Au Niger, le président déchu par la junte, Mohamed Bazoum, est toujours détenu. De leur côté, le Burkina Faso et le Mali ont prévenu : une intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre à leurs deux pays. Thibault Franceschet et Antoine Mariotti, journalistes pour FRANCE 24, nous en disent plus.