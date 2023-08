Sénégal: deux morts après le placement en détention de l'opposant Sonko

02:15

Vidéo par : Ethan HAJJI

Deux personnes ont été tuées lundi dans le sud du Sénégal, lors de manifestations qui ont suivi l'inculpation et le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, notamment pour appel à l'insurrection, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ousmane Sonko, le plus farouche opposant au président Macky Sall, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes, dont l'appel à l'insurrection ayant provoqué des tueries justifiant la dissolution de son parti. Ethan Hajji, journaliste FRANCE 24, revient sur ce qu'il s'est passé.