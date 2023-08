Dissolution du parti d'opposition de Sonko au Sénégal : la réaction d'Alioune Sall, député PASTEF

06:08 © france 24

Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la dissolution du parti de l'opposant Ousmane Sonko, moins de deux heures après son inculpation et son placement en détention pour "appels à l'insurrection et complot" contre l'Etat. "Le parti politique Pastef est dissous par décret", a annoncé le ministre de l'Intérieur Antoine Diome dans un communiqué, justifiant sa décision par ses appels "fréquents" à des "mouvements insurrectionnels" qui ont fait selon lui de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023. Pour en parler, FRANCE 24 reçoit Alioune Sall, député PASTEF.