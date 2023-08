"La sonde Voyageur 2 va bien" : interruption des communications, la NASA tente de rassurer

01:05

Vidéo par : Thibault FRANCESCHET

Elle est dans l’espace depuis 46 ans : la sonde mythique Voyageur 2. Depuis 11 jours maintenant le contact avec le vaisseau est rompu. En cause : une commande envoyée par erreur qui a fait dévier l'antenne de communication. Mais la NASA se veut rassurante. Elle assure que la sonde est en bonne santé. Thibault Franceschet et Siobhan Silke nous en disent plus pour FRANCE 24.