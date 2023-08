Mondial féminin : les Bleues iront en 8èmes de finale après avec une victoire 6-3 contre le Panama

02:40 © france 24

La France et la Suède ont décroché leur billet pour les huitièmes du Mondial féminin de football mercredi alors que la Jamaïque et l'Afrique du Sud ont obtenu une qualification surprise aux dépens de deux cadors, le Brésil et l'Italie. Les Bleues, en bonne posture avant d'affronter le Panama, ont assuré l'essentiel avec une victoire 6-3 lors d'un match fou qui leur permet de filer en huitièmes de finale en terminant à la première place du groupe F. Le correspondant de FRANCE 24 à Sydney, Grégory Plesse, nous fait revivre ces matchs.