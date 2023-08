Une délégation de putschistes nigériens est à Bamako tandis que la Cédéao se réunit à Abuja

Vidéo par : Karim YAHIAOUI

Une figure de la junte au pouvoir au Niger, le général Salifou Mody, est arrivé mercredi au Mali dont les dirigeants militaires se sont solidarisés avec leurs homologues nigériens face aux pressions internationales, ont indiqué deux hauts responsables. Le général Mody, ancien chef d'état-major des Armées limogé en avril et membre du groupe de militaires qui viennent de prendre la tête du Niger par la force, s'est déplacé chez le voisin malien à la tête d'une délégation, ont dit sous le couvert de l'anonymat un haut responsable nigérien et un haut responsable sécuritaire malien. Karim Yahiaoui, grand reporter de FRANCE 24, nous en dit plus sur les raisons de cette visite.