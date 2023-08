Baisse de la déforestation en Amazonie : diminution de plus de 60% par rapport à juillet 2022

01:32

Au Brésil, la déforestation en Amazonie a chuté de plus de 66 % le mois dernier, selon les autorités. Une baisse significative liée, selon les reponsables politiques, aux changements politiques opérés par le président Lula. Olivier Faissolle et Laurent Berstecher nous en disent plus pour FRANCE 24.