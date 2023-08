"Horreur inimaginable" au Soudan : Amnesty dénonce une "généralisation des crimes de guerre"

01:28 © france 24

Au Soudan, d'après Amnesty International, les civils sont victimes d'une "horreur inimaginable". Depuis le 15 avril, l'armée et les paramilitaires s'affrontent. Dans un rapport intitulé "La mort a frappé à notre porte", l'ONG fait état d'une "généralisation des crimes de guerre avec des attaques aveugles et délibérées contre la population civile". Par ailleurs, les Nations Unies alertent sur l'insécurité alimentaire élevée et aigue qui y toucherait 20 millions de personnes. Shirli Sitbon, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus.