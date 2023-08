Niger : la junte dénonce les accords de coopération militaire avec Paris

01:40

Vidéo par : Alice BROGAT

C'est une nouvelle étape de franchie par la la junte, en tout cas au Niger. Les putchistes révoquent un accord de coopération militaire avec Paris et mettent fin à la mission de plusieurs de leurs ambassadeur. De son côté, le président Bazoum toujours séquestré, a dénoncé, dans une tribune, le coup d'Etat et appelle à l'aide. Notre journaliste Alice Brogat nous en dit plus.