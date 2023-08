Records de chaleur en Amérique du Sud : températures inédites en plein hiver austral, jusqu'à 37° au Chili

01:42

Ce début août, c'est l'été dans l'hémisphère nord, et l'hiver dans l'hémisphère sud. Un hiver particulièrement sec et chaud, notamment en Amérique du Sud. Des records de chaleurs ont été atteints au Chili avec plus de 35 degrés. Illustration supplémentaire des conséquences du réchauffement climatique. Olivier Faissole, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus.