Corée : cauchemar chez les scouts, la météo écourte un rassemblement de 43 000 jeunes

01:51 Corée : cauchemar chez les scouts, la météo écourte un rassemblement de 43 000 jeunes © AFP

La grande fête mondiale des scouts, qui se tient en Corée du Sud et que des milliers de participants ont déjà fui à cause de la chaleur et de la mauvaise organisation, va s'achever plus tôt que prévu en raison d'une alerte au typhon.