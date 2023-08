Combattre la sécheresse par la pêche ? Dans le Turkana, la pêche pour combattre la faim

La sécheresse de ces trois dernières années à assoiffé le nord du Kenya. Jusqu'à 90% des sources d'eau se sont taries dans la région du Turkana. Dans cette zone plus des 3 quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté et est en insécurité alimentaire. Pourtant, les Turkanas vivent près d'un des plus grands lacs d'Afrique, riche en poissons. Reportage de Bastien Renouil.