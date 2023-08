Perdu dans le désert tunisien et libyen : la terrible histoire d’un migrant et sa famille

Perdu dans le désert tunisien et libyen : la terrible histoire d'un migrant et sa famille (2023) © AFP / France 24

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

Les yeux ternes, Pato contemple des photos sur son téléphone où on le voit avec sa femme et sa fille, sourires insouciants aux lèvres, avant leur décès. Le migrant camerounais a été séparé de sa femme Fati Dosso, 30 ans, et de leur fille, Marie, 6 ans, lors d'un périple à travers le désert entre Tunisie et Libye, sous un soleil de plomb en plein mois de juillet. "J’aurais préféré mourir avec elles. J’aurais préféré peut-être qu'on découvre trois cadavres dans le désert", lâche-t-il.