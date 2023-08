Sommet sur l’Amazonie : "le Brésil est de retour"

03:46

Vidéo par : Sérine BEY

Mardi 8 août, lors du Sommet sur l’Amazonie à Belém, les huit pays d’Amérique du Sud (Brésil, Colombie, l’Equateur, Suriname, Pérou, Venezuela, Bolivie, Guyane) se sont réunis pour lutter contre la déforestation et sauver le plus grand poumon vert de la planète. Pour François-Michel Le Tourneau, géographe, chercheur au CNRS, spécialiste du Brésil, et invité de France 24, "le Brésil est de retour dans ce dossier, et de retour avec une position de protection de l’environnement." Explications.