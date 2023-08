Albanie : le lac d'Ohrid cache les vestiges de la plus ancienne cité lacustre en Europe

01:56 Albanie : le lac d'Ohrid cache les vestiges de la plus ancienne cité lacustre en Europe © AFP

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Au large de la péninsule de Lin, à l'est de l'Albanie, des plongeurs et archéologues se préparent à explorer les vestiges de la plus ancienne cité lacustre découverte à ce jour sur le continent européen, dans les eaux du lac d'Ohrid.