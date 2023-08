Tempête tropicale Khanun en Asie : la Chine se prépare après le passage de Doksuri

01:29 Tempête tropicale Khanun en Asie : la Chine se prépare après le passage de Doksuri © AFP

Le Japon a annulé mardi des centaines de vols et invité plus de 60.000 foyers à évacuer dans certaines régions du sud du pays alors que le typhon Khanun, et ses vents forts et ses pluies torrentielles, se dirige lentement vers l'ouest du pays.