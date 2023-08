Allemagne : les lacs artificiels de Lusace en proie à la sécheresse

02:07

Vidéo par : Anne MAILLIET

Direction l'Allemagne, plus précisément la Lusace, région à l'Est entre Berlin et la Pologne, autrefois une gigantesque zone minière européenne. Depuis les années 80, les mines à ciel ouvert ont été converties en lacs, créant un potentiel touristique. Cependant, les défis climatiques pourraient altérer cette transformation.