Femmes afghanes : Les jeunes talibans "plutôt en faveur du droit à l'éducation, du droit au travail"

Les talibans célèbrent mardi leur "conquête" du pays à l'occasion du deuxième anniversaire de leur retour au pouvoir et s'engagent, dans un communiqué diffusé par les autorités, à résister à toute menace pesant sur l'indépendance du pays. Pour une analyse approfondie des Talibans et leur régime brutal, FRANCE 24 reçoit Mélissa Cornet, conseillère en plaidoyer humanitaire chez CARE International et chercheuse indépendante. Malgré la terrible situation des femmes, en Afghanistan, Madame Cornet espère de bonnes nouvelles pour la première fois en deux ans : "Nous continuons à avoir de l'espoir. La plupart des jeunes talibans ou des personnes avec lesquelles nous pouvons travailler notamment au sein de l'administration à Kaboul sont plutôt en faveur en fait paradoxalement du droit à l'éducation et de travailler des femmes. Malheureusement, le mouvement talibans est un mouvement très centralisé autour de la personne de l'Émirat à Kandahar et l'on sait que ces débats en tout cas ont lieu au sein du mouvement sur le fait de pouvoir ouvrir les écoles sur le fait de pouvoir permettre aux femmes de reprendre le travail. Donc voilà nous gardons de l'espoir sur le fait que ces deux pas puissent aboutir."