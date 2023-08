Trump trouvera-t-il un échappatoire face à cet "acte d'accusation très sérieux et très bien fondé" ?

Donald Trump et 18 de ses conseillers ont été inculpés lundi dans l'État de Géorgie dans le cadre de l'enquête sur les efforts présumés de l'ancien président américain pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020. Il s'agit de sa quatrième inculpation en cinq mois. Tous les accusés ont été inculpés d'association de malfaiteur et encourent une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Pour une analyse approfondie de la tentative de Trump de manipuler la présidentielle de 2020, Raphael Kahane de FRANCE 24 reçoit Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'Etat de New York, commissaire de la CIJ, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, procureur pour les crimes de guerre et auteur de "To Catch a Dictator".