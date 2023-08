Présidentielle au Gabon : Ali Bongo Ondimba vise un troisième mandat le 26 août prochain

02:28

Plus que 10 jours avant l'élection présidentielle au Gabon. Et ce ne sera pas le seul scrutin le 26 août puisque seront organisées également les législatives et les municipales. Pour la présidentielle, 19 candidats sont en lice. Parmi eux : Ali Bongo Ondimba, qui brigue un 3ème mandat, alors que son état de santé fait beaucoup parler. Reportage