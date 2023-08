15ème Sommet des BRICS à Johannesburg : "la dédollarisation au cœur des débats"

06:21

Vidéo par : Julien FANCIULLI

Depuis hier se tient à Johannesburg le 15ème Sommet des pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Quel est le but de ce Sommet ? Pour Alexandre Kateb, économiste spécialiste des marchés émergents, président du cabinet "The Multipolarity Report", invité de France 24, "l’enjeu de ce Sommet est d’accélérer cette transition vers un monde multipolaire dont les BRICS sont les piliers et les ardents promoteurs." Décryptage.