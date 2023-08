Les BRICS en quête d'influence : en sommet à Johannesburg, le bloc discute de son élargissement

Vidéo par : Caroline DUMAY

La Russie participe depuis hier au sommet des BRICS. Ce sommet des pays émergents et des non alignés suscite un intérêt croissant. Une vingtaine de pays aimeraient y adhérer, notamment l'Iran et l'Algérie. Faut il ouvrir le club ? La question divise les actuels adhérents comme nous l'explique notre correspondante Caroline Dumay à Johannesburg.