Reconstruire l'Ukraine : des bénévoles se mobilisent pour nettoyer et rebatir

02:03

En Ukraine, les bombardements continuent, mais les projets pour contrer leurs effets aussi. Depuis plus d'un an maintenant, l'initiative citoyenne "Repair Together" rassemble des bénévoles qui visitent des villages sinistrés. Leur but : reconstruire les maisons et redonner un peu d'espoir à la population. Reportage FRANCE 24 à Lukashivka de nos envoyés spéciaux, Kader Dermas et Emmanuelle Chaze.