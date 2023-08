Niger : le ministre des affaires étrangères algérien Ahmed Attaf à Cotonou, Accra et Abidjan

Vidéo par : Serge DANIEL

Les tentatives de médiations pour trouver une issue négociée à la crise nigérienne sont variées : le président Nigérian Bola Tinubu reçoit des religieux et le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a effectué une tournée dans plusieurs pays dont le Bénin et le Ghana où siège la CEDAO pour y mener des consultations. L'Algérie est contre une intervention militaire au Niger. Comment ces tentatives de médiation sont-elles perçues dans la région ? On fait le point avec le correspondant régional de FRANCE 24 Serge Daniel.