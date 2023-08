Répression des opposants en RDC : Kinshasa rejette les accusations de Human Rights Watch

En RD Congo, le climat politique se tend toujours plus à mesure que l’élection présidentielle approche (annoncée pour le 20 décembre)… C’est ce qu’a constaté Human Rights Watch dans une note qui alerte sur les actes de répressions et d'intimidation envers une partie de l’opposition congolaise. L’organisation de défense des droits de l’homme demande aux autorités congolaises « d’inverser la tendance au risque d’aggraver une situation déjà extrêmement tendue ». Les autorités, elles, réfutent « catégoriquement les allégations portées par l’ONG ». Aurélie Bazzara-Kibangula, correspondante FRANCE 24 en RDC, nous en dit plus.