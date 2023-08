Six nouveaux pays admis au sein des BRICS : un choix "stratégique"

L'Ethiopie et l'Egypte rejoignent les BRICS au côté de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et de l'Argentine. L'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec 123 millions d'habitants. Il a été pendant la décennie 2010 l'une des économies les plus dynamiques au monde. L'Egypte, qui abrite le siège de la Ligue arabe, est un acteur de poids sur la scène diplomatique. Caroline Dumay, correspondante FRANCE 24, a pu échanger avec Gustavo de Carvalho, un analyste de l'Institut Sud Africain de relations internationales (SAIIA). Ils nous livrent leurs analyses.