Trump : une photo judiciaire historique, une "ingérence électorale" selon l'ex-président américain

01:46 © France 24

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

C'est une image inédite et historique : celle de Donald Trump brièvement emprisonné. L'ex-président américain s'est plié aux demandes de la justice de l'État de Géorgie où il avait été formellement inculpé pour avoir tenter de renverser le résultat de l'élection de 2020. Passage par la case prison d'une vingtaine de minutes et concrétisation des déboires judiciaires du républicain candidat pour 2024. Héloïse Mélan, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus.