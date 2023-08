"Paris est un grand parcours d'obstacles" : pour les JO-2024, le défi des transports accessibles

02:35

Vidéo par : Marie SCHUSTER

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024 doivent permettre, selon les organisateurs, d’accélérer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans la capitale. Dans les transports, les associations déplorent cependant des mesures prises uniquement pour le temps de la compétition et une "occasion manquée" de transformations plus profondes.