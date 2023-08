Présidentielle au Zimbabwe : l'opposition conteste les résultats et revendique la victoire

Vidéo par : Caroline DUMAY

Le chef de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a contesté dimanche la réélection officiellement annoncée la veille du président sortant Emmerson Mnangagwa et a revendiqué la victoire, à l'issue d'un scrutin aux nombreux dysfonctionnements et dont la régularité a été mise en cause. Les explications de notre correspondante Caroline Dumay.