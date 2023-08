Retrait des Casques bleus du Mali : quel bilan pour la Minusma ?

Retrait des Casques bleus du Mali : quel bilan pour la Minusma ?

Vidéo par : Wassim NASR

Au Mali, les Casques bleus poursuivent leur retrait du pays. 13 000 militaires et policiers devront quitter le territoire d'ici à la fin de l'année à la demande de la junte. Des opérations "extrêmement difficile" en raison du "calendrier serré" et des conditions sécuritaires et logistiques, selon le patron de la Minusma dans le pays, El Ghassim Wane. Quel bilan pour la mission de l'ONU au Mali ? Où en est la menace jihadiste au Sahel ? Le décryptage de Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements jihadistes.