Tourisme en France : l'été 2023 devrait être un peu meilleur que 2022

La saison estivale 2023 devrait être un peu meilleure que celle, déjà bonne, de 2022, estime le gouvernement, malgré l'inflation et la flambée des tarifs hôteliers qui ont renchéri le coût des vacances, forçant les Français à des arbitrages. Entre météo capricieuse et budget contraint, les Français ont un peu moins opté pour le littoral et privilégié des séjours plus courts cet été, tandis que les touristes étrangers sont revenus.