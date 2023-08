Université d’été du MEDEF : une rentrée sous tension

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

Le patronat fait sa rentrée. Ces lundi 28 et mardi 29 août, l’hippodrome parisien de Longchamps accueille les journées de rentrée du Medef en présence de l’exécutif. Une rentrée qui inquiète les chefs d’entreprises face aux projets gouvernementaux. Analyse avec Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l’OFCE, enseignant à Sciences Po et invité de France 24.