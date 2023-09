Syrie : que se passe-t-il à Deir Ezzor, une province clé dans l'est du pays ?

06:05 © France 24

Vidéo par : Wassim NASR

Des affrontements opposent depuis plus d'une semaine dans la province de Deir Ezzor dans l'est de la Syrie des forces dominées par les Kurdes et soutenues par les Etats-Unis à des combattants arabes locaux, menaçant le fragile équilibre dans cette région stratégique.