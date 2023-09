Inondations mortelles en Espagne : au moins trois morts après des pluies torrentielles

© AFP

Des pluies torrentielles ont provoqué de fortes inondations dans le centre de l'Espagne dimanche et aux premières heures de lundi, faisant deux morts et deux disparus et entraînant la fermeture de routes, de lignes de métro et de liaisons ferroviaires à grande vitesse, ont annoncé les autorités.