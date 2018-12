Au Royaume-Uni, une campagne pour dire "Merde au Brexit"

Les députés britanniques votent ce mardi pour ou contre l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). À Londres, un groupe de militants pro-européens a lancé une campagne pour un nouveau référendum. Leur mot d’ordre, trivial mais efficace : "Merde au Brexit !". En quelques semaines, ils ont récolté plus de 20 000 euros de dons sur Internet. De quoi financer leur campagne et notamment un bus aux couleurs – bleu et jaune – de l’UE pour effectuer une tournée de deux semaines dans le pays. En ce jour de vote, ils ont garé le véhicule devant le Parlement britannique, à Londres. "Beaucoup de gens n’en peuvent plus d’entendre parler du Brexit. Faisons quelques chose, arrêtons-le tant que c’est possible", explique Madeleina Kay, l’une des militante qui a lancé la campagne.