Reportage : l'armée israélienne dévoile les tunnels creusés par le Hezbollah

Depuis plus d’une semaine, l’armée israélienne a lancé l’opération "Bouclier du nord", avec pour objectif de traquer les tunnels creusés par le Hezbollah depuis le Liban. Mardi, un troisième tunnel a été mis au jour à la frontière entre les deux pays : 1,80 mètre de hauteur et plusieurs centaines de mètres de longueur. L’armée israélienne ne révèle que maintenant l’existence de ces tunnels, mais elle affirme les observer depuis plusieurs années. "Nous attendions que la technologie soit suffisamment précise pour dire où exactement ils étaient", explique le lieutenant-colonel Avi, chef de l’unité souterraine de Tsahal. L’armée utilise des capteurs sismiques pour détecter de nouveaux tunnels. Mais Israël veut aller plus loin : c’est un mur tout au long de la frontière avec le Liban qui est en train d’être construit.