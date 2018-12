Audrey Pulvar : "On sait déjà que la COP24 est un échec"

Les délégués de près de 200 pays négociaient d'arrache-pied, vendredi, un projet sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris contre le réchauffement climatique. Mais des divergences subsistaient avant la clôture officielle de la COP24, la conférence de Katowice sur le climat. L'avis d'Audrey Pulvar, présidente de la fondation pour la nature et l'homme.

La 24e conférence sur le climat de l'ONU (COP24) était engagée, vendredi 14 décembre, dans un long finish, espérant un accord ambitieux pour l'application du pacte de Paris malgré des divisions béantes à combler.

Cependant, pour Audrey Pulvar, présidente de la fondation pour la nature et l'homme interrogée sur l'antenne de France 24, la conférence est déjà "un échec".

La présidence polonaise de la COP24 avait demandé que le texte soit prêt jeudi après-midi à l'issue de près de deux semaines de négociations, mais les travaux se poursuivent toujours pour déterminer la mise en œuvre de l'Accord de Paris établi en 2015, sur son financement et les futurs objectifs à atteindre dans la lutte contre le réchauffement.

Audrey Pulvar veut cependant rester optimiste. Pour l'ancienne journaliste, voir les jeunes s'engager massivement en faveur du climat et de l'écologie représente un espoir. "Cela donne envie d'accorder le droit de vote dès 16 ans", sourit-elle.

Pas question non plus d'opposer Gilets jaunes français et écologie non plus. Audrey Pulvar veut remettre "la justice sociale" au premier plan. "Moins on est haut dans l'échelle des revenus, moins on contribue aux émissions de gaz à effet de serre, mais plus on en subit l'impact", rappelle-t-elle.

La COP polonaise a mis en avant le fait que "la lutte contre le réchauffement climatique passait par la justice sociale et la réduction des inégalités", se félicite-t-elle.