"La rage de vaincre" des handballeuses françaises, championnes d'Europe

Sur France 24, la handballeuse française Alexandra Lacrabère est revenue sur le titre européen décroché par les Bleues, dimanche, face à la Russie. Elle rend hommage à ses coéquipières, son entraîneur et au public français.

Au lendemain de la brillante victoire des Bleues en finale de l’Euro-2018 de handball, France 24 a reçu la joueuse de l’équipe de France Alexandra Lacrabère. Un entretien au cours duquel elle revient notamment sur ce succès, le premier pour une équipe de France féminine à domicile : "La rage de vaincre, on l'avait, on avait envie de gagner chez nous [...]. Le public a fait un travail énorme hier, je n’ai jamais joué dans une ambiance aussi extraordinaire. Hier, on n’était pas sept sur le terrain, on était 14 000. On ne s'entendait même plus parler sur le terrain."



Déjà championnes du monde en titre, les Bleues ont donc réussi pour la première fois de leur histoire à cumuler les deux couronnes. "On est sur une très bonne lancée, c'est juste extraordinaire", reconnaît la joueuse, qui rend notamment hommage à la défense du collectif entraîné par Olivier Krumbohlz. Un technicien qui a également droit à un hommage appuyé : "On a Olivier Krumbholz, les garçons ont Claude Onesta... Il n'y a pas de grandes équipes sans grands entraîneurs."



"Et je vous avoue qu'à peine la finale terminée, j'avais déjà les prochains Jeux olympiques en tête", reconnaît Lacrabère. Ce qui tombe d’autant mieux qu’en remportant cet Euro, les Bleues ont officiellement validé leur ticket pour les prochains JO, dans deux ans à Tokyo.