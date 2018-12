"Le changement climatique a un effet certain sur le phénomène de migration"

À l'occasion de la journée internationale des migrants, Dina Ionesco, cheffe de la Division des migrations, de l'environnement et du changement climatique au sein de l'Organisation internationale des migrations (OIM), a accordé un entretien à France 24.

Dina Ionesco est revenue sur l’impact du changement climatique sur le phénomène de migration dans le monde. "Si on investit dans l’action pour le climat pour la biodiversité, pour l’environnement, pour les ressources, on diminuera les raisons des migrations forcées, on pourra agir pour que les gens n’aient plus à quitter leur lieu de vie", a-t-elle expliqué.

Il y a environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, soit 3,4 % de la population mondiale. Plus de 80 % des déplacements entre les pays se fait de façon légale. Concernant la migration clandestine, plus de 60 000 personnes sont mortes pendant leur périple depuis 2000, selon les chiffres de l'ONU.