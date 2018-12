Sur France 24 : Martin Fayulu assure avoir été empêché de tenir un meeting à Kinshasa

Le candidat de l'opposition congolaise Martin Fayulu s'est exprimé, mercredi 19 décembre, sur France 24. "Nous sommes arrivés à Kinshasa a 15 h 15, mais on nous a bloqués, donc on ne peut pas progresser. Je devais aller a Ndjili, à la place Sainte-Thérèse, pour tenir un meeting. Mais le pouvoir de Kabila a eu peur de voir plus de 3 millions de personnes dans les rues de Kinshasa et la place Sainte-Thérèse bondée de monde, et m'a empêché de progresser."