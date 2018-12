Victimes de l'État islamique, 16 femmes yazidies et leurs enfants accueillis à Paris

Seize femmes yazidies et leurs enfants, victimes de l'organisation État Islamique, sont arrivées à Paris mercredi 19 décembre. Ce premier groupe – de 83 personnes au total – a été accueilli par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et la lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad. Originaires d'Erbil, en Irak, ces femmes seront réparties sur différentes régions et seront "accompagnées par des associations", a précisé le ministre. "Elles se sentent rassurées maintenant parce qu’elles savent que la France est un pays qui cherche la paix et qui respecte la loi", a déclaré Nadia Murad, qui a "remercié" le gouvernement français d'avoir tenu sa "promesse". Fin octobre, Emmanuel Macron avait reçu celle qui est devenue ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Il lui avait alors promis d’accueillir cent femmes.