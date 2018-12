Record historique de fréquentation pour le musée du Louvre en 2018

Le Louvre, musée le plus visité au monde, devrait battre cette année son record de fréquentation avec 10 millions de visiteurs et proposer à partir de janvier une nocturne gratuite le premier samedi de chaque mois pour diversifier son public. Cette nouvelle offre, à partir du 5 janvier, ciblera en priorité les Franciliens mais aussi les jeunes et les familles avec de grands enfants et adolescents. Ces douze soirées de 18h à 21h45 (heure locale) remplaceront les six premiers dimanches gratuits d'octobre à mars, dont la formule est abandonnée, faute de succès, la gratuité dominicale n'ayant pas permis d'attirer ceux qui ne viennent pas d'ordinaire. L'année 2019 sera une année test, tant sur le choix de la plage horaire que sur les animations proposées. Dans la cour Marly, à la première nocturne du 5 janvier, un espace jeux de société et un coin lecture se nicheront entre deux sculptures. Orchestre de cuivres, contes... viendront compléter la découverte des collections par les familles.