Ukraine : le président Porochenko annonce la levée de la loi martiale

C'est le signe d'une relative accalmie entre Kiev et Moscou. Petro Porochenko, le président ukrainien, a annoncé mercredi la fin de la loi martiale instaurée fin novembre dans plusieurs régions frontalières à la suite d'une confrontation maritime avec la Russie au large de la péninsule annexée de Crimée. Selon lui, cette décision "se fonde sur l'analyse de tous les éléments de la situation actuelle dans le domaine de la sécurité dans le pays". Cette mesure controversée, qui permet de mobiliser les citoyens, de réguler les médias et de limiter les rassemblements publics, arrivait à échéance mercredi mais les autorités avaient laissé planer le doute quant à leur volonté de la prolonger. L'Ukraine et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ce que Moscou dément.